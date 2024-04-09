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CHP lideri Özel'den Ramazan Bayramı mesajı: Gazze başta olmak üzere mezalimin son bulmasını diliyorum

09.04.2024 16:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özgür Özel mesajında Gazze'deki katliama dikkat çekti.

CHP lideri Özel'den Ramazan Bayramı mesajı: Gazze başta olmak üzere mezalimin son bulmasını diliyorum

Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, oruç ibadetinin ayı olan ramazanı hep birlikte idrak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye'nin kapılarını araladı.
Ramazan Bayramı'nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve parlamentoda grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız."

İSRAİL İLE TİCARETİN KESİLMESİ TALEPLERİ

Özel, İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze'deki katliama karşı vatandaşlardan yükselen ve kendilerinin de sahiplendiği İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı'nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel
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