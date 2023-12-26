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  4. CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı

CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı

26.12.2023 13:43 | Son Güncelleme:
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CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt vererek şehitlerle ilgili yaptığı kendi paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımını karşılaştırdı.

CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

Siyasi partiler böyle durumlarda ülkede üstlendikleri sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Bir büyük oyunun, aldatmacanın ilk günlerini yaşadığımızı her birimize hissettirdiler. Şehitlerimizi ailelerimizi, askerlerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışagelmiş şeyleri tekrar etmekle meşguldüler.

Bölgeden çok çelişkili haberler gelmeye devam ediyordu, halen de gelmeye devam ediyor. 12 vatan evladı hayatını kaybetmiş. 12 tane ev gördük, hepsi fakir. Öncelikle hep birlikte bir milli yas ilan edilsin dedik. Daha önce yapılmadı mı, yapıldı. Hiç bunu duymadılar, hissetmediler. Daha önce Suudi Kral ölünde 3 gün süreyle kullanmışlardı. Bu milletin 12 evladı hayatını kaybettiğinde burada milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar. Onlar iktidar, biz muhalefet tarafındayız.

ORTAK BİLDİRİ AÇIKLAMASI

Sözü alıpta bu acıda ortaklaşmak, bir bilgilendirme yapmak... Buna tenezzül etmediler, önlerindeki mikrofonu ittiler. Biz o gün; Milli yas ilan edilmeden, bu Meclis bilgilendirilmeden sizin sorumluluğuna ortak olacak, sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız.

Zorlu bir döneme giriyoruz, göğüs göğüse mücadele ediyoruz. Kendimize güveniyoruz, kimseden korkmuyoruz. 1984'ten beri kaç ortak bildiri imzaladık. Sonuçta neyi çözdük, neyi başardık? Halen neden anne ve babaların gözleri yaşlı? Ne ezbere iktidar ne de ezbere muhalefet var.

"MİKROPA NEDEN HASTALIK YAPIYORSUN DİYE SORULMAZ"

2012'de 16 şehit vardı. Meclis toplansın dediğimizde AK Partili isim 'Birkaç Mehmed için Meclis'i toplamaya gerek yok' demişti. Bu anlayış bugün de devam ediyor. İktidar demokratik değilse, geldiği demokrasiyi araçsallaştırıp gücünü artırıyorsa, faşizme kayıyorsa o iktidara sen neden böyle yapıyorsun denmez? Mikropa neden hastalık yapıyorsunuz diye sorulmaz.

Böyle bir bildiri imzaladılar, biz imzalamadık. Şöyle bir yalana sığınıyorlar; 'Tepki gelince kendi bildirilerini ilan edip imzaladılar' dediler.

İKİ BİLDİRİ AYNI ANDA OKUNDU

4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile CHP'nin bildirisinin okunduğu dakika aynıdır. Meclis tutunaklarında vardır. İçerik olarak diğeri büyük bir hatadır. Şehitlere sahip çıkan bildiriyi CHP Genel Başkanı olarak imzaladık ve o dakika okuduk. Yaptıkları dezenformasyon ezberleri bozulduğu içindir.

İKİ TWEETİ KARŞILAŞTIRDI

CHP, 'PKK' diyemezmiş. Sayın Bahçeli, hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti. Elbette sorularımız var. 20 aydır operasyon yapılıyor. Şehit geldikçe oradaki askerler hatırlanıyor.

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Özgür Özel CHP
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