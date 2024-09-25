HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP lideri Özgür Özel'den New York'ta Filistin mesajı

CHP lideri Özgür Özel'den New York'ta Filistin mesajı

25.09.2024 19:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, New York'ta katıldığı bir programda dünyanın Filistin’deki katliamlara yeterince tepki vermediğini belirtti.

CHP lideri Özgür Özel'den New York'ta Filistin mesajı

CHP lideri Özgür Özel, New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'nda konuştu.

İsrail’in Filistin’e yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarına dikkati çeken Özel, Gazze'de şu ana kadar 41 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve bunların yarısından fazlasını kadınların ve çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Özel, Batı Şeria’daki protestolar sırasında Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, “ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi koruyamamıştır. Çağrımız bu pasif tavrı ve bahane üretmeleri bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir.” dedi.

AA-20240925-35736448-35736444-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_NEW_YORKTA

Sosyalist Enternasyonel’i de Ayşenur ve onun gibilere sahip çıkmaya çağıran Özel, dünyanın da Filistin’deki katliamlara yeterli tepkiyi vermediğinin altını çizdi.

Özel, her şeye rağmen Filistin'i Avrupa'da bazı ülkelerin devlet olarak tanımasının umutlandırıcı gelişmeler olduğunu kaydederek, Gazze’de acil ateşkes, insani yardımların geçişinin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Sosyalist Enternasyonel’in aktif girişimlerde bulunması gerektiğini söyledi.

Filistin konusunda temennileri bir yana bırakıp somut tutum alınmasını isteyen Özel, “Bütün dünyaya ciddiyeti ve samimiyetimizi ilan etmek üzere ben bir sonraki toplantımızı Ramallah’ta yapmayı öneriyorum.” diye konuştu.

AA-20240925-35736448-35736447-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_NEW_YORKTA

"BM, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ÇATIŞMALARA ÇÖZÜM BULAMADI"

Özel, Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ve çalışmalarına yönelik de eleştirilerde bulunarak, “Görüyoruz ki BM, ne sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebildi, ne küresel gelir dağılımında iyileşme sağlayabildi, ne de başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara çözüm bulabildi.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesinin yetkilerine işaret eden Özel, “Geçen yüzyıldaki bir savaşın 5 galip ülkesinin bu yüzyılın sorunlarına çözüm üretmede tek yetkili olmasını ve veto hakkı gibi anlamsız ve çağdışı bir hakkı hala kullanıyor ve sakınıyor olmalarını doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özel, BM’nin daha etkin, demokratik ve adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

SIĞINMACI MESELESİ

Sığınmacı konusuna da değinen Özel, “Avrupa farkına varmalı ki Türkiye’yi sığınmacı sorunu ile baş başa bırakırsanız toplumu aşırı sağın zararlı politikalarına itmiş olursunuz. Aynı zamanda ileride daha büyük bir sığınmacı sorunu ile karşı karşıya kalır ve bu Türkiye kadar Avrupa’nın da sorunu haline gelir.” dedi.

Dünyadaki gelir adaletsizliğinin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkat çeken Özel, en zengin yüzde 1'lik kesimin dünya servetinin neredeyse yarısını elinde bulundururken milyarlarca insanın yoksulluk ve açlık içinde olduğuna, bunun küresel adaletsizliğin temelini oluşturduğuna vurgu yaptı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

'Kaldıramıyorum anne' dedi ortadan kayboldu

'Kaldıramıyorum anne' dedi ortadan kayboldu

Polis katilinden sonra o da tutuklandı

Polis katilinden sonra o da tutuklandı

Eski imam cinayetinde 'gönül ilişkisi' detayı!

Eski imam cinayetinde 'gönül ilişkisi' detayı!

Bir suç makinesi daha! Bu kez askerimizi şehit etti: 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda geziyordu

Bir suç makinesi daha! Bu kez askerimizi şehit etti: 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda geziyordu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.