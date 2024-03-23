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CHP'liler şehrin meydanına 20 metrelik afiş astı! AK Partili başkanı hedef aldılar: Parsel parsel sattı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.03.2024 15:45
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Yerel seçimlere 1 hafta kala ses getiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Balıkesir'de CHP İl Yönetimi, AK Partili Başkan Yücel Yılmaz'ı hedef alarak 20 metrelik afiş hazırladı. Şehrin meydanına asılan afişte, "Yücel Yılmaz Balıkesir'i parsel parsel sattı" ifadelerine yer verildi ve yıl yıl Balıkesir'deki arazi satışları yazıldı.

CHP'liler şehrin meydanına 20 metrelik afiş astı! AK Partili başkanı hedef aldılar: Parsel parsel sattı

Balıkesir CHP Yönetiminden ses getiren eylem. Şehrin meydanına asılan 20 metrelik afişle AK Partili Yücel Yılmaz'ı hedef aldılar. Dikkat çeken pankartta, "Yücel Yılmaz Balıkesir'i parsel parsel sattı" ifadesi yer aldı.

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Eylemi gerçekleştiren CHP İl Başkanı Erden Köybaşı afişin altında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Erden şu ifadeleri kullandı;

Balıkesir'in nasıl parsel parsel satıldığını duyurmak için sizlerle bir araya geldik. Afiş 20 metre. 20 metreye zor sığdı. Afişlerde görüldüğü gibi 4,5 yılda hepimizin malı olan 102 değerli araziyi haraç mezat satıp elden çıkardılar. Peki bu satışlardan elde edilen 82 milyon dolara ne oldu? Bugünkü kurla 2 milyar 630 mişyon nereye gitti?

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"BORCU İKİ KATINA ÇIKARDINIZ"

Şunu soruyoruz; taşınmazları sattınız ama büyükşehirin borcunu mu ödediniz? Tabii ki hayır. Arazileri sattınız, kullandığınız kredilerin miktarını da kendiniz açıklarsınız artık. Hem Balıkesir'in arazisini sattınız hem de borcu 2 katına yükselttiniz.

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Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir CHP
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