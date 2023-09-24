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CHP Manisa İl Kongresi karıştı! Partililer arasında arbede yaşandı

24.09.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin Manisa İl Kongresi’nde ortalık karıştı. CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de katıldığı kongrede, bazı partililer kürsüye yönelince arbede yaşandı.

CHP Manisa İl Kongresi karıştı! Partililer arasında arbede yaşandı

CHP Manisa İl Teşkilatı'nın 38’inci Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı kongreye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun Okakın, belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

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Genel başkan adaylarının konuşmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun konuşması sırasında bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine bazı partililer kürsüye doğru yönelince kısa süreli arbede yaşandı.

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İL BAŞKANI ARAYA GİRDİ

Daha sonra CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu ve delegeler araya girerek tansiyonu düşürdü.

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Semih Balaban ile Ferdi Zeyrek’in il başkanlığı için aday olduğu kongre, ortamın sakinleşmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. (İHA)
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Manisa CHP

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