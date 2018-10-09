CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Ey İstanbullular ! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim. İstanbul şehrini marka yapacağım. Nasıl bugüne kadar Ülkem için çalıştıysam aynı şekilde İstanbul için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Ey İstanbullular !



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim.



İstanbul şehrini marka yapacağım. Nasıl bugüne kadar Ülkem için çalıştıysam aynı şekilde İstanbul için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım.



SÖZ VERİYORUM.



#SaygıylaSevgiyle #İstanbul — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 8 Ekim 2018



