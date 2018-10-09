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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 01:37 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Ey İstanbullular ! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim. İstanbul şehrini marka yapacağım. Nasıl bugüne kadar Ülkem için çalıştıysam aynı şekilde İstanbul için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.


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CHP Mahmut Tanal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı

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