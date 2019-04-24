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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

"Yurt dışında kredi bulamayan iktidar, iç kaynak yaratma arayışına işçilerin sırtından kazanmak için yol arıyor, kazanılmış hakları yok edecek hak gasbına yöneliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı kıdem tazminatı fonu düzenlemesine ilişkin, "Yurt dışında kredi bulamayan iktidar, iç kaynak yaratma arayışına işçilerin sırtından kazanmak için yol arıyor, kazanılmış hakları yok edecek hak gasbına yöneliyor." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kıdem tazminatı düzenlemesine yönelik eleştiri ve değerlendirmelerde bulundu.

Emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Gürer, "Türkiye'de işsiz sayısının rekor seviyeye ulaştığını ancak bu sayının azaltılması ve çalışanların sorunlarının çözümüne yönelik uygulamaların hayata geçirilmediğini" iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Kıdem tazminatının fona devredilmesi, zorunlu BES ve reform adı altında sosyal güvenlik haklarının kısıtlanması gibi düzenlemelerin çalışanların lehine olmadığını" ileri süren Gürer, şöyle konuştu:

"Yurt dışında kredi bulamayan iktidar, iç kaynak yaratma arayışına işçilerin sırtından kazanmak için yol arıyor, kazanılmış hakları yok edecek hak gasbına yöneliyor. Kıdem tazminatı düzenlemesiyle emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı mağduriyete, tüm çalışanları da eklemek istiyorlar. Kıdem tazminatı işçinin geleceğidir. Ona dokunmak, emekçiler için köleleştirme anlayışının bir devamıdır. Kıdem ile ilgili düzenleme işçilerin haklarını ortadan kaldıran bir şekilde düzenlemeye dönüşürse çalışma barışına olumsuz etkisinin ekonomiyi daha da sorunlu kılacağı bilinmelidir."

Gürer, 31 Mart yerel seçimlerinde oy pusulalarının bazılarında AK Parti'nin bulunduğu bölüme "EYT" yazıldığını öne sürerek, "Emeklilikte yaşa takılanların çoğu iktidar partisi lehinde oy kullanmamışlardır. Bunu, açıklamalarıyla da gündeme taşımışlardır. Emekçilerin tepkisinin net yaşandığı bir dönemde, kıdem tazminatının fona devredilmesinin düşünülmesi de iş barışı için yapılacak en olumsuz davranışlardan biridir." ifadelerini kullandı.

- "Kıdem tazminatı emekçilerin en önemli güvencesidir"

"Ekonomik reform adı altında ülkedeki ekonomik krizin faturasını emekçiye kesecek düzenlemelerin önünün açılmasının" anlaşılır bir durum olmadığını savunan Gürer, "Kıdem tazminatı emekçilerin en önemli güvencesidir." dedi.

Gürer, "İktidarın, keyfi işten çıkarmaların önünü açacak, yeni işsizliklere neden olacak kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeden bir an önce vazgeçtiğini açıklaması şarttır. İktidar yeni kaynak arayışındaysa kayıt dışını kayıt altına alarak, israfı önleyerek ya da çalışanların arasında dengesizliği giderecek düzenlemeler yaratarak sorunlara çözüm üretebilir." diye konuştu.

Bir gazetecinin patates ve soğan fiyatlarına ilişkin sorusu üzerine Gürer, bu ürünlerin ithalatında ek vergi uygulanmamasına rağmen fiyatlarının düşmediğini belirterek, "İthal edilip hala yüksek fiyata satılıyorsa, niye Türkiye'de girdi fiyatları düşürülüp de ülkemizde patates ve soğan üreticisi desteklenmez? Bunu sorgulamak gerekiyor." yanıtını verdi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kıdem tazminatı

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