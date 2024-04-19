CHP'nin acı günü: TBMM grup müdürü Bayraktar yaşamını yitirdi, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana görüntülendi

CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan ve uzun bir süredir akciğer tedavisi gören Levent Bayraktar, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Bayraktar için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar, kızı Sezin Bayraktar ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve milletvekilleri katıldı.

Özel, cenaze namazı öncesi Bayraktar'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Özgür Özel, cenaze nakil aracına binerek defin için Karşıyaka Mezarlığı'na gitti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





