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CHP’nin gündeminde İYİ Parti ile ittifak var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 06:03 | Son Güncelleme

Yerel seçimler öncesi “ittifak” tartışmaları artarken hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP’de ise kulislerde hareketlilik yaşanıyor.

CHP’nin gündeminde İYİ Parti ile ittifak var

Seçim strateji belgesi hazırlıklarını sürdüren CHP, 1398 seçim bölgesini de tek tek masaya yatırıyor. AK Parti ve MHP ittifakında CHP’nin 8 ila 10 belediyeyi kaybedebileceği tespiti yapılırken İYİ Parti ile ittifak yapılması durumunda bu belediyelerin önemli bölümünün partide kalabileceği tahmin ediliyor.

İKİ İL İÇİN ÇOK SAYIDA ADAY VAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, hedefine öncelikli olarak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini koyan CHP’de, bu iki il için çok sayıda aday adayı konuşuluyor. CHP’de İstanbul adaylığı için ismi geçenler arasında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal yer alıyor. TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara için konuşulan isimler arasında. İzmir için ise Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’ın isimleri parti kulislerinde konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
CHP yerel seçim İYİ parti

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