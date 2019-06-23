HABER

CHP’nin İstanbul oylarında son bir yılda büyük artış

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 22:55 | Son Güncelleme

İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı 17 yılda partisi adına ulaşılan en yüksek oran oldu. CHP’nin İstanbul oyları bir yılda 2.2 milyon arttı.

CHP’nin İstanbul oylarında son bir yılda büyük artış

AK Parti, 2002 yılındaki genel seçimlerde İstanbul’da toplam oyların yüzde 37.20’sine karşılık gelen 1 milyon 943 bin oy aldı. 2004 yerel seçimlerinde oy sayısı 1 milyon 917 bine gerileyen AK Parti, oy oranını yüzde 45.32’ye çıkardı. 2007 genel seçimlerinde oy sayısı 2 milyon 604 bin olan AK Parti yüzde 45.16 oy oranına ulaştı. 2009 mahalli seçimlerinde oy oranı yüzde 44.71’e gerilerken, oy sayısı 3 milyon 105 bini aştı.

2011 genel seçimlerinde oy oranını yüzde 49.38’e, oy sayısını da 3 milyon 931 bine çıkardı. AK Parti’nin 2014 yerel seçimlerinde oy oranı yüzde 47.95’e gerilerken, oy sayısı 4 milyon 101 bin oldu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yüzde 40.91 oyla 3 milyon 393 bin oy alan AK Parti, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde oy oranını yüzde 48.75’e, oy sayısını da 4 milyon 381 bine çıkardı.

AK Parti 2018 genel seçimlerinde yüzde 42.41 oy oranına gerilerken, oy sayısı da 3 milyon 882 bine düştü.

2.2 MİLYON ARTTI

Millet İttifakı ile seçime giren CHP’nin oyları geçen yıl yapılan genel seçimlere göre 2 milyon 250 bin artarak 2 milyon 448 binden 4 milyon 698 bine çıktı. Cumhuriyet İttifakı ile seçime giren AK Parti’nin oyları 31 Mart yerel seçimlerine göre 235 bin azaldı, ancak geçen yılki genel seçimlere göre 39 bin arttı.

2014 mahalli seçimlerinden bu yana İstanbul’da seçmen sayısı 10 milyon 2 binden 10 milyon 570 bine çıkarken, AK Parti’nin 2014 seçimlerinde 4.1 milyon olan oy sayısı son seçimde 3.9 milyona geriledi. AK Parti’nin bu seçimdeki oy sayısı, 2011 genel seçimlerindeki oylarının da 10 bin altına geriledi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
HDP'den İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama!HDP'den İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama!
İstanbul'da seçim coşkusu sokaklara taştı! İşte o karelerİstanbul'da seçim coşkusu sokaklara taştı! İşte o kareler
Anahtar Kelimeler:
CHP Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları 23 haziran seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Diğer Haberler
HDP'den İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama!

HDP'den İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama!

İstanbul'da büyük coşku! Seçim kutlamaları böyle görüntülendi

İstanbul'da seçim coşkusu sokaklara taştı! İşte o kareler

Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı

Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı

Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

23 Haziran seçiminin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

İmamoğlu'ndan teşekkür paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.