CHP’nin İstanbul oylarında son bir yılda büyük artış

AK Parti, 2002 yılındaki genel seçimlerde İstanbul’da toplam oyların yüzde 37.20’sine karşılık gelen 1 milyon 943 bin oy aldı. 2004 yerel seçimlerinde oy sayısı 1 milyon 917 bine gerileyen AK Parti, oy oranını yüzde 45.32’ye çıkardı. 2007 genel seçimlerinde oy sayısı 2 milyon 604 bin olan AK Parti yüzde 45.16 oy oranına ulaştı. 2009 mahalli seçimlerinde oy oranı yüzde 44.71’e gerilerken, oy sayısı 3 milyon 105 bini aştı.

2011 genel seçimlerinde oy oranını yüzde 49.38’e, oy sayısını da 3 milyon 931 bine çıkardı. AK Parti’nin 2014 yerel seçimlerinde oy oranı yüzde 47.95’e gerilerken, oy sayısı 4 milyon 101 bin oldu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yüzde 40.91 oyla 3 milyon 393 bin oy alan AK Parti, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde oy oranını yüzde 48.75’e, oy sayısını da 4 milyon 381 bine çıkardı.

AK Parti 2018 genel seçimlerinde yüzde 42.41 oy oranına gerilerken, oy sayısı da 3 milyon 882 bine düştü.

2.2 MİLYON ARTTI



Millet İttifakı ile seçime giren CHP’nin oyları geçen yıl yapılan genel seçimlere göre 2 milyon 250 bin artarak 2 milyon 448 binden 4 milyon 698 bine çıktı. Cumhuriyet İttifakı ile seçime giren AK Parti’nin oyları 31 Mart yerel seçimlerine göre 235 bin azaldı, ancak geçen yılki genel seçimlere göre 39 bin arttı.

2014 mahalli seçimlerinden bu yana İstanbul’da seçmen sayısı 10 milyon 2 binden 10 milyon 570 bine çıkarken, AK Parti’nin 2014 seçimlerinde 4.1 milyon olan oy sayısı son seçimde 3.9 milyona geriledi. AK Parti’nin bu seçimdeki oy sayısı, 2011 genel seçimlerindeki oylarının da 10 bin altına geriledi.

