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CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki belediye başkan adayları değişti!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 20:38 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki belediye başkan adayları değişti. CHP'den yapılan açıklamada, Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği belirtildi. Esenyurt'ta Prof. Dr. Ahmet Özer'in, Güngören de ise Yüksel Yalçın'ın Özgür Özel tarafından aday olarak atandığı bildirildi.

CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki belediye başkan adayları değişti!

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Güngören ve Esenyurt'taki adayları değişti. CHP, Esenyurt ve Güngören ilçe belediyeleri için daha önce aday gösterdiği Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın yerine Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi.

CHP yönetimi, Güngören ve Esenyurt ilçelerinde gönderdiği belediye başkan adaylarının sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Esenyurt Güngören CHP
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