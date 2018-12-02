'CHP'nin kesinleşen adayları'nı duyurdu! İsim isim yazdı

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin adayları çok konuşuluyor, çok merak ediliyor. AK Parti, geçen hafta aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere 60 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki olurken İzmir adayı da Nihat Zeybekçi oldu. İstanbul adayının da büyük ihtimalle Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul ilçe belediye başkanlarını açıklaması bekleniyor.

Peki CHP’de durum ne? Cumhuriyet Halk Partisi, bazı başkan adaylarını açıklasa da önemli büyükşehirlerle ilgili henüz bir açıklama yok. Kulislere yansıyan bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı hariç çok sayıda ilin adayı 6 Aralık’ta Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. Peki o adaylar kimler?

İşte kulislere göre netleşen CHP adayları…

Adana



Zeydan Karalar

Seyhan Belediye Başkanı

Antalya



Muhittin Böcek

Konyaaltı Belediye Başkanı

Bursa



Mustafa Bozbey

Nilüfer Belediye Başkanı

Çanakkale



Ülgür Gökhan