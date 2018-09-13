HABER

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

CHP'nin yeni kanalı KRT televizyonu için ödenecek parayı bulmakla görevli olan Erdoğan Toprak, kanalda söz sahibi olmak istedi, Tuncay Özkan itiraz edince gerginlik yaşandı. Toprak parayı getirmediği için henüz ödeme yapılamadı.

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP’de yüzde 51 hissesi alınan KRT daha yayına başlamadan büyük bir kavgaya neden oldu. Halk TV’ye alternatif olarak kurulacak olan televizyon kanalında tek sorumlu olmak isteyen Tuncay Özkan’a sert bir rakip çıktı. CHP’de para trafiğini organize eden Erdoğan Toprak’ın kanalda söz sahibi olmak istemesi kriz çıkarttı.

Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre; Özkan’ın “Tek yetkili benim” çıkışına Erdoğan Toprak’tan sert bir yanıt geldiği öğrenildi. CHP kulislerinde KRT krizinin yankıları konuşuluyor. Toprak’ın kanala karıştırılmaması nedeniyle yayın tarihinin ertelendiği iddia edildi.

PARA TOPLANAMADI

Televizyonun hayata geçmesi için gerekli oran paranın hala toplanamadığı, Toprak’ın bunu bilerek geciktirdiği konuşuluyor.

PARTNERDünyanın en utanç verici anı...Dünyanın en utanç verici anı...
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişmeCHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değiştiCumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP yeni kanal krt

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Berlin emniyeti bakana önerdi: Erdoğan’ın ziyareti sırasında OHAL ilan edilsin

Berlin emniyeti bakana önerdi: Erdoğan’ın ziyareti sırasında OHAL ilan edilsin

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

İYİ Parti'de CHP ile 'tabanda' ittifak düşüncesi

İYİ Parti'de CHP ile 'tabanda' ittifak düşüncesi

Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir

Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir

Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim

Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.