CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP’de yüzde 51 hissesi alınan KRT daha yayına başlamadan büyük bir kavgaya neden oldu. Halk TV’ye alternatif olarak kurulacak olan televizyon kanalında tek sorumlu olmak isteyen Tuncay Özkan’a sert bir rakip çıktı. CHP’de para trafiğini organize eden Erdoğan Toprak’ın kanalda söz sahibi olmak istemesi kriz çıkarttı.

Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre; Özkan’ın “Tek yetkili benim” çıkışına Erdoğan Toprak’tan sert bir yanıt geldiği öğrenildi. CHP kulislerinde KRT krizinin yankıları konuşuluyor. Toprak’ın kanala karıştırılmaması nedeniyle yayın tarihinin ertelendiği iddia edildi.

PARA TOPLANAMADI

Televizyonun hayata geçmesi için gerekli oran paranın hala toplanamadığı, Toprak’ın bunu bilerek geciktirdiği konuşuluyor.



