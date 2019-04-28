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CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, yerel seçim sonuçları ve Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu - Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı toplantıda, Avcılar Belediye Başkanı seçilen Turan Hançerli'nin yerine Ali Hikmet Akıllı PM üyesi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerin ardından yapılan ilk PM toplantısında, yerel seçim sonuçları ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in sunum yaptığı toplantıda, AK Parti'nin İstanbul seçimlerine yaptığı itiraz da ele alındı.

Seçim sonuçlarının il ve ilçe bazında ele alınıp konuşulduğu ve sonuçlara ilişkin analizlerin yapıldığı toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den Avcılar Belediye Başkanı seçilen PM üyesi Turan Hançerli'nin yerine yedek listede ilk sırada yer alan Ali Hikmet Akıllı'nın getirilmesi kararlaştırıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi PM

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