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CHP seçim startını veriyor! Dikkat çeken hamle: Adaylık için tarih netleşti

19.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri öncesi CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'de il ve ilçe yöneticilerinden; milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin Haziran sonuna kadar yani 2,5 ay içinde istifa etmeleri istenecek. Seçim takvimi başladıktan sonra istifa eden yöneticilerin başvuruları ise değerlendirmeye alınmayacak. CHP yönetiminin bu hamleyle olası baskın veya erken seçime hazır olmak istediği belirttildi.

CHP seçim startını veriyor! Dikkat çeken hamle: Adaylık için tarih netleşti

CHP, seçim için teşkilat içi hazırlıklara başlıyor. 2023 seçimleri için geç kalmak istemeyen CHP yönetimi; milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarının seçime en geç bir yıl kala yani Haziran’da görevlerinden ayrılmalarına ilişkin genelge hazırlanılması planlanıyor.

İSTİFALARI ÖNE ÇEKİLECEK

Böylece milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe yöneticilerinin görevlerinden istifaları öne çekilmiş olacak ve yerlerine atama yapılacak.

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BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Seçim takvimi başladığında istifa edenlerin başvurularının ise değerlendirilmeyeceği ifade ediliyor.

AMAÇ BASKIN YA DA ERKEN SEÇİME HAZIR OLMAK

Böylece olası bir baskın ya da erken seçime de daha hazırlıklı olunacağı ifade ediliyor.

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Milliyet'te yer alan habere göre, CHP’li kaynaklar, “Örgütlerde yenilenme sağlanacak. Seçimlere girerken parti örgütlerinin derli toplu girmesi, teşkilatlardaki boşalmanın bir an önce gerçekleşerek taze kanlarla yola devam edilmesi sağlanacak. Bir yenileme gerçekleştirilecek, kongre isteyen teşkilatın da gönlü alınacak” yorumlarını yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim CHP
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