DP Genel Başkanı Uysal'dan Babacan ziyaretinde 'altılı masa' sorusuna flaş yanıt!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçtiğimiz günlerde muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Uysal'ın tweet'i tepki çekmiş, 'altılı masa'da yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na gönderme yaptığı öne sürülmüştü. Uysal daha sonra yaptığı açıklamayla 'altılı masa'yı kastetmediğini söylemiş ve parti liderlerini ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da devreye girerek Davutoğlu'na konuyla ilgili telefon açmıştı. Uysal'dan bugün de konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"OLUR MU ÖYLE ŞEY?"

Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi. (AA)

NE DEMİŞTİ?

Gültekin Uysal, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Türk Milleti’nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;

1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,

2) Seçilebilirlik,

3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!"

Bu tweet'in altılı masada AK Parti'den ayrılarak oluşan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne gönderme içerdiği yorumları üzerine Gültekin Uysal bir paylaşımda daha bulunarak konuya şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için 6’lı Masa etrafında biraraya gelmiş partiler/liderler değildir."

