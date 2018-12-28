CHP Söke ilçe ve kadın kolları yönetimleri istifa etti

"Yöneticiler aleyhinde ve rencide edici şekilde konuşup, 'kendi aranızda toplanın karar verin' demiştir. Bunun üzerine, kendi aramızda toplanıp konuştuk. Adayın, kendisinden yapmasını özellikle istediğimiz bize saldıran birtakım malum kişileri susturma konusunda etkisiz kaldığının anlaşılması, sahiplenilmemiş bir yönetim olarak seçime gitmemiz halinde seçim sürecinde, seçim sonucunda yaşanacak her türlü olumsuzluğun faturasının hiç hak etmesek dahi bize kesileceğinin, her türlü kazanımda başarıyı kendi hanelerine yazıp bizi saf dışı bırakacaklarının şimdiden belli olmasının anlaşılması sebebiyle bugünden yolları ayırmanın, adayın seçim sürecini istediği ekiple, istediği şekilde yürütmesinin önünün açılmasının en doğru karar olacağı görüşünde fikir birliğine varılmış, istifamızın bugün itibarıyla verilmesi kararı alınmıştır."

Durukan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen mevcut Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Aday gösterilen Levent Tuncel için çalışmayacakları" yönünde dedikodular çıkarılmasına rağmen, gerçek partili olduklarını ve aday isminin önem taşımadığını dile getirdiklerini aktardı.

Geride kalan genel seçim ve 31 Mart'taki yerel seçim süreçlerine ilişkin tüm olumsuzlukları CHP Genel Merkez yönetimi ile Aydın il yönetimi nezdinde sorgulama ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Durukan, "Yönetim kadrolarından, aday belirleme yöntemine, alınmış sonuçlara kadar her şeyin gözden geçirilmesi, demokratik şeffaf yapılara, liyakat sistemine, kurumsal yapılara geçilmesi, başarılının cezalandırılıp birilerinin adamı olanın yükseldiği yapının kırılması gerektiği eleştirisini yapıyorum. Bugüne kadar kongrelerde bize destek veren, yaşadığımız seçimlerde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz tüm temiz yürekli, çalışkan, cefakar partili yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Nebihat Akkoyun Erten de yönetim olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Erten, "Kendilerini Cumhuriyet Halk Partisinin üzerinde gören, vatandaşın oyları ile oturdukları mevki ve makamları rant kapısı haline getiren kişi ve kişilerin dizayn ettiği bu tabloda yer almama kararı alarak kadın kolları yönetimi olarak istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

