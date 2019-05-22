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CHP Sözcüsü Öztrak: YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar ?

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

 CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu karara imza atan YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar?

CHP Sözcüsü Öztrak: YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar ?

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu karara imza atan YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar? Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Bu karar, bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun Belediye Başkanı olduğunu ortaya koymuştur” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkez’inde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, çalınan minareye uydurulacak kılıf için YSK'nin 7 üyesini tam 16 gün beklediğini belirterek, “Sonuçta sarayın, 'yarın gelecek' dediği metnin gönderilmesiyle birlikte metni imzaladılar. Bugün muhalefet şerhinin de konmasıyla YSK'nin İstanbul seçimini iptal eden gerekçeli kararı yayınlandı. Ancak daha bakar bakmaz şunu görüyoruz ki, mızrak çuvala sığmamış. Minareyi çalan, kılıfını uyduramamış. Zaten bu işlenen hukuk cinayetine binlerce sayfa mürekkep dökseniz milletin vicdanındaki sonuç değişmeyecektir. Bu seçim, 'Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var' iddiasıyla iptal edilen Türkiye'deki ilk seçimdir” ifadelerini kullandı.
‘BU KARAR, DEMOKRASİNİN YÜZ KARASIDIR’
CHP’li Öztrak, konuşmasında şunları kaydetti:
"31 Mart İstanbul seçimlerinde milletin dediği değil, siyasi iktidarın ve YSK'nin dedikleri olmuştur. Bugün bizlere ahlak dersi vermeye kalkanlara şunu söylemek isterim; Ahlaki olmayan esas, millet iradesinin gasp edilmesi, milletin izzeti nefsiyle oynanmasıdır. Bu karar, demokrasinin yüz karasıdır. YSK'nin gerekçeli kararının hiçbir yerinde çalma, çırpma gibi tek bir kelime yer almamıştır. Yine karara dönüp baktığımızda, seçim sayım cetvellerindeki eksikten bahsedilmektedir ama şöyle denilmektedir: 'Seçim sayım cetvellerindeki eksiklik, seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte sandık kurullarının yanlış oluşturulmasıyla tekrar birlikte değerlendirilmiştir.' Bu ne demektir? Bu resmen kısa kararın, gerekçeli kararın dışına çıkılmaya çalışılmış, ama bu sonuçta 'Müessir olmamakla birlikte ben bunları da dikkate alarak değerlendirdim' gibi, ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür."
‘YSK ÜYELERİ EVLATLARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAKLAR?’
Öztrak, YSK Başkanı Sadi Güven’in sözlerini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:
“Güven diyor ki, 'Burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur’ diyor. Şimdi ben de buradan soruyorum, bu karara imza atan YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar? Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Bugünlerde çok sık 'Aynı gemideyiz' lafları tekrarlanıyor. Aynı gemide olabiliriz ama kaptan köşkünde oturanlar, bu ülkenin gemisini demokrasi rotasından saptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim de, milletimizin de görevi, kendi iradesinden, demokrasinin rotasından bu ülkenin sapmaması için elinden geleni yapacak olmasıdır. Bu karar, bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun Belediye Başkanı olduğunu ortaya koymuştur. Bu seçimlerde 16 milyon İstanbullu ellerine vicdanına koyacak, oy kullanacak aile fertlerine gerekeni söyleyecektir.”

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