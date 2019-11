CHP TBMM Grup Toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikanın işletme hakkının BMC'ye devredilmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Kaça devrettin, ben bunu soruyorum. Kaç lira aldın? Madem her şey aleni, madem herkes her şeyi biliyor, kararnameleri niye gizli çıkarıyorsun? Niye gizli kararname? Özelleştirme Kanunu da gayet açık. Özelleştirme işlemlerinde 'aleniyet açıktır' diyor. Bu kadar basit. Sen kararnameyi gizliyorsun. Demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun, öğrenmesini istemiyorsun. Özellikle de benim öğrenmemi istemiyor. Senin boyun ona yetmez. Ben her şeyi öğrenirim. Bunu soracağım da daha bir protokol var. O protokolü de gizliyorlar. Erdoğan'a soruyorum; tank-palet dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Öyle bir protokol yapmışlar ki 25 yıllığına bedava aldıkları fabrikayı bu beyler çalıştıracaklar, asker bizim, işçi bizim, tezgahlar bizim, fabrika bizim, orada mal üretilecek, bana satacaklar. Ben kendim üretiyorum zaten, niye bana satıyorsun? Akıl var mantık var, ben bu soruyu soruyorum. Cevap; efendim Kılıçdaroğlu bilmez, biz onu Katar ve BMC ortaklığına 25 yıl işletsin diye devrettik. Kaça devrettin, kaça kiraladın?"