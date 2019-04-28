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'CHP, terörle teröristle asla yan yana getirilemez'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

'CHP, terörle teröristle asla yan yana getirilemez' CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yayımlanan bildiride, "CHP, terörle teröristle asla yan yana getirilemez; ama iktidarın bugüne kadar terörle teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı iş birlikleri, onları her zaman ve her yerde takip edecektir" denildi.

'CHP, terörle teröristle asla yan yana getirilemez'

CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yayımlanan bildiride, "CHP, terörle teröristle asla yan yana getirilemez; ama iktidarın bugüne kadar terörle teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı iş birlikleri, onları her zaman ve her yerde takip edecektir" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldikten sonra PM'yi topladı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM tarafından yayımlanan bildiriyi okudu. Yerel seçim öncesi gerçekleştirilen 'millet ittifakı'nı seçmenlerin, sandıkta geniş 'demokrasi ittifakı'na dönüştürdüğü vurgulanan bildiride şunlar kaydedildi:

"Belediye başkanlarımız mazbatalarını almıştır; ancak 28 gün geçmesine rağmen seçim sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi sürmektedir. Bu, demokrasi tarihimizde eşine az rastlanır bir durumdur. Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır; ancak hukuk, bir hakkın suistimalini korumaz. Ülkeyi 17 yıldır yönetenler seçimle geldikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğundan seçimle kalkmayı kabullenmemektedirler. Birbiri ardına yaptıkları itirazlar ve açıklamaların hiçbir maddi gerçekliği yoktur. Bunlar esas olarak Yüksek Seçim Kurulu'nu baskı altına almaya dönüktür. Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulası, seçim mevzuatı ve içtihattır. Pusula şaşarsa bunun bedelini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. YSK bunun vebalini taşıyamaz. Kurul, baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır. Ülkemiz, tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşarken, bu krizi daha da derinleştirecek bir hukuk krizine yol açılmamalıdır."

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırının da anımsatıldığı bildiri, şöyle sürdürüldü:
"Böylesine kritik bir dönemde, ülkemizde puslu hava yaratmaya, suyu bulandırmaya çalışanlar tarafından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 hafta önce yapılan linç girişimini CHP Parti Meclisi olarak milletimizin huzurunda lanetliyoruz. Bu müessif olay üzerinden bizi ve toplumumuzu terörize etmeye çalışanlara, hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz. İktidarın bu suçu sıradanlaştırmaya, basit bir protesto gibi göstermeye çalışması masum değildir ve suçluların telaşını yansıtmaktadır. Yalanı hakikat gibi sunanlar, linç girişimini makul ve mazur göstermeye, meşrulaştırmaya çalışanlar, bu linç girişiminin ortağıdırlar. CHP olarak Ankara Çubuk'ta yaşanan linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. Bu gibi tertiplerle bizlere gözdağı verebileceğini sanan gafillere, bu partinin köklerinin Kuvayi Milliye'ye dayandığını ve Genel Başkanımızın koltuğunun ilk sahibinin boynunda padişahın idam fermanıyla Kurtuluş Savaşımızı yöneten Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatırız. Kimse bize, 'Şehit cenazelerine gitmeyin' demeye cüret edemez. Bizim, askerlerimizin şehit edilmesini önleme görevini yerine getirmeyenlerden de şehitlerimize 'kelle' diyen kendini bilmezlerden de alacağımız hiçbir tavsiye olamaz. CHP terörle teröristle asla yan yana getirilemez. Ama iktidarın bugüne kadar terörle teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı iş birlikleri, onları her zaman ve her yerde takip edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Faik Öztrak'ın açıklaması

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -

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