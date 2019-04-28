'CHP, terörle teröristle asla yan yana getirilemez'

CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yayımlanan bildiride, "CHP, terörle teröristle asla yan yana getirilemez; ama iktidarın bugüne kadar terörle teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı iş birlikleri, onları her zaman ve her yerde takip edecektir" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldikten sonra PM'yi topladı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM tarafından yayımlanan bildiriyi okudu. Yerel seçim öncesi gerçekleştirilen 'millet ittifakı'nı seçmenlerin, sandıkta geniş 'demokrasi ittifakı'na dönüştürdüğü vurgulanan bildiride şunlar kaydedildi:

"Belediye başkanlarımız mazbatalarını almıştır; ancak 28 gün geçmesine rağmen seçim sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi sürmektedir. Bu, demokrasi tarihimizde eşine az rastlanır bir durumdur. Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır; ancak hukuk, bir hakkın suistimalini korumaz. Ülkeyi 17 yıldır yönetenler seçimle geldikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğundan seçimle kalkmayı kabullenmemektedirler. Birbiri ardına yaptıkları itirazlar ve açıklamaların hiçbir maddi gerçekliği yoktur. Bunlar esas olarak Yüksek Seçim Kurulu'nu baskı altına almaya dönüktür. Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulası, seçim mevzuatı ve içtihattır. Pusula şaşarsa bunun bedelini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. YSK bunun vebalini taşıyamaz. Kurul, baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır. Ülkemiz, tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşarken, bu krizi daha da derinleştirecek bir hukuk krizine yol açılmamalıdır."