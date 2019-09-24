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CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti. Bozkurt yaptığı açıklamada 'Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim.' diye konuştu.

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamayla partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi’ne gönderdiğini belirten Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık bir ay evvel görevi devraldığını ve vekaleten yürüttüğü il başkanlığı görevini bıraktığını aktardı.

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'GÖREV ALMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Partide görev almaya devam edeceğini ifade eden Bozkurt, “Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. " dedi.

Kaynak: İHA

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CHP Tunceli irfan bozkurt

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