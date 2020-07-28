CHP'yi karıştıracak iddia! Canan Kaftancıoğlu: Onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım

Haber Global'de canlı yayına katılan İsmail Saymaz CHP ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurultayda "Genel Başkanın bir anahtar listesinin yanı sıra başka bir liste daha hazırlamış. Ayrı bir liste daha hazırlanmış bu liste bana da geldi. Bu listenin üzerinde 'Hedef iktidar anahtar listesi' yazıyor." diyen Saymaz bu listeyi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da doğrulattığını söyledi.

Açıklamasının devamında çarpıcı ifadelere yer veren Saymaz, Kaftancıoğlu'nun kendisine "Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım." dediğini aktardı.

Saymaz'ın açıklamaları şöyle;

Genel Başkana ait olduğu iddia edilen anahtar listenin yanı sıra o ilk listede yer almayan başka bir liste daha hazırlanmış. Bu liste kime ait olduğunu sorduğumda Canan Kaftancıoğlu'nu aradım. Bunu Canan Kaftancıoğlu İl Örgütü hazırlamış. Canan Kaftancıoğlu 'Evet biz bu listeyi hazırladık İstanbul Örgütü olarak. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok.Neden yok çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım.' dedi. Aykut Eroğlu Canan Kaftancıoğlu'nun listesinden olduğu halde seçilememiş."

