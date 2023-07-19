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  4. CHP'yi karıştıran Zoom toplantısı sonrası Mustafa Sarıgül'den manidar paylaşım: "Tutmayın yol verin gidene"

CHP'yi karıştıran Zoom toplantısı sonrası Mustafa Sarıgül'den manidar paylaşım: "Tutmayın yol verin gidene"

19.07.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve CHP'li üst düzey isimlerin katıldığı toplantının görüntülerinin sızdırılması gündem yarattı. Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından CHP Elazığ Milletvekili Mustafa Sarıgül'den manidar bir paylaşım geldi. Sarıgül, "Tutmayın yol verin gidene" ifadelerine yer verdi.

CHP'yi karıştıran Zoom toplantısı sonrası Mustafa Sarıgül'den manidar paylaşım: "Tutmayın yol verin gidene"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve CHP'li birçok üst isimin katıldığı Zoom toplantısının görüntüleri siyaset gündemine bomba gibi düştü. Engin Altay, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Özgür Özel gibi isimlerin katıldığı toplantıyla ilgili İmamoğlu "Gizli bir tarafı yoktu" açıklamasını yaptı.

SARIGÜL'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Söz konusu görüntülerin sızdırılması sonrası CHP kulisleri hareketlenirken, CHP Elazığ Milletvekili Mustafa Sarıgül'den manidar bir paylaşım geldi.

Söz konusu paylaşımda Sarıgül, "Tutmayın yol verin gidene gidene
Cevap da vermem artık gücüme gidene. #kemalkılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

dadad

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mustafa Sarıgül CHP

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