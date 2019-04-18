HABER

CHP yönetiminden Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

CHP Bursa il yönetimi ve Bursa milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ile Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile yönetim kurulu üyeleri, Başkan Turgay Erdem’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP yönetiminden Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

CHP Bursa il yönetimi ve Bursa milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.
Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ile Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile yönetim kurulu üyeleri, Başkan Turgay Erdem’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Osman Ayradilli, Zafer Yıldız, Adem Vural ile Remzi Çınar da yer aldı.
Erdem’e başarılar dileyen Sarıbal, “Seçilmiş olmanızdan dolayı sizi kutluyorum. Bu yapının, kesinlikle daha iyi bir Nilüfer’i ortaya çıkaracağına da inanıyorum” dedi.
Aydın ile Özkan da, başarı ve iyi dileklerini Erdem’e iletti. Aydın ve Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.
Nilüfer ile birlikte Bursa’nın ve Türkiye’nin gülümsemesini umut ettiklerini belirten İl Başkanı Hüseyin Akkuş da şöyle konuştu: “Yeni bir dönemi ve süreci inşa ediyorsunuz. Birbirimizi eleştirmenin dışında, birbirimize dokunmak zorundayız. Siyaset ile devlet idaresi başka bir şey. Devlet idaresi içinde bizim görevimiz var”.
Erdem de, Nilüfer’de güzel bir sonucu ve başarıyı hep birlikte elde ettiklerini söyledi. Erdem, Nilüfer’i birlikte mutlu geleceğe taşıyacaklarını ifade ederek, birlik ve beraberliğin gerekliliğine vurgu yaptı. Başkan Turgay Erdem, “Yolumuz aydın olsun. Güzel bir başlangıç, iyi bir umut olduğunu düşünüyorum” dedi.

CHP yönetiminden Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

CHP yönetiminden Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

CHP yönetiminden Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

CHP yönetiminden Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

PARTNEREn çok onlara yakışıyormuş!En çok onlara yakışıyormuş!
Pakistan Maliye Bakanı istifa ettiPakistan Maliye Bakanı istifa etti
Erdoğan: YSK, son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştirErdoğan: YSK, son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştir

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

AK Parti Çankırı İl Başkanı Kaman istifa etti!

AK Parti'de flaş istifa! Görevinden ayrıldı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı

İşte İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.