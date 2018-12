CHP'de Ankara ve İstanbul adayları belirlendi

- "Huzuru tesis etmeye adayız"

Torun, 6 yaşında çocukların sabahın kör karanlığında trafik cehenneminde saatlerce yolculuk yaptığını, yaşlıların ve engellilerin megapollerin vahşileşen hızında sokaklara çıkamadığını kaydederek, "Büyükşehirlerde herkes birazcık nefes almak, sosyalleşmek, iyi vakit geçirmek için CHP'li belediyelerin yönettiği yerlere geliyor. Çünkü kentlerimizin bostanları, bahçeleri, yeşil alanları, insanların onlarca yıldır yaşadığı mahalleleri yandaş iş adamlarına peşkeş çekiliyor, sokak hayvanları şehrin uzak kırsallarında açlığa, ölüme terk ediliyor. Kentliler sağlıklı, güvenli, ekonomik şartlarına yetişebildiği bir hayat istiyor." dedi.

Kentlilerin okuluna, hastanesine güven içinde ve ekonomik olarak gidebildiği bir şehir istediğinin altını çizen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm kentliler ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilecek çözümler istiyor. Huzur ve barış içinde yaşayacakları bir kent istiyor. Örneğin İstanbul'da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden, her dinden, her mezhepten, her kimlikten insanlar bir arada yaşıyor. AKP İstanbulluları birbirine düşman etmek istiyor. Oysa İstanbullular komşuları ile düşman olmak istemiyor. Onlarla şehrinde, mahallesinde, sokağında, apartmanında, evinde barış içinde, dostlukla, huzur içinde yaşamak istiyor. Kısacası İstanbullular da herkes gibi huzurlu bir hayat istiyor. Çünkü herkesin derdi aynı. Kentler, kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyen yönetimlerden bunaldı, sıkıldı, bezdi. İnşaatlarınızın eziyetinden, ihtiraslı projelerinizin insanların hayatını hiçe saymasından, insanları birbirine düşman etmeye çalışmanızdan, her geçen gün hayatı daha pahalı hale getiren politikalarınızdan yoruldu. Türkiye AKP'den yoruldu. CHP kentlerin kaderini iki dudak arasına almanın değil, huzurunu tesis etmeye aday."