CHP'de meraklı bekleyiş

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne gelen partililer seçim sonuçlarını bekliyor.

Partililerin, seçim sonuçlarını takip edebilmesi için parti girişine dev ekranlar kuruldu.

Parti binasının 4'üncü katında oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ise partinin müşahitleri tarafından gönderilen sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu verileriyle karşılaştırılacak.

İki vardiya halinde çalışacak koordinasyon merkezinde, 100 kişilik ekip sorun bildirilen sandıkları takibe alacak.

YSK verileriyle karşılaştırılan sonuçlar, sorunlu bulunması halinde itiraz için partinin hukuk bürosuna iletilecek.

Öte yandan, parti çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Partiye gelenler detaylı aranarak içeri alınıyor.

- Yavaş CHP Genel Merkezi'nde

Bu arada CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş da parti genel merkezine geldi.

Geçen dönem seçim sonuçlarını kendi ofisinde takip eden Yavaş'ın bu seçimlerde genel merkezde sonuçları takip edeceği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise henüz parti genel merkezine gelmediği, ilk sonuçları evinden takip edeceği belirtildi.

