CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında organizasyon komitesi kuruldu.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya döneminde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun illerde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere 4 kişilik organizasyon komitesi kuruldu.

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan başkanlığında kurulan komitede, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir yer alıyor.

Parti örgütlerine gönderilen bildiride, komitenin, il, ilçe başkanları ve adaylarla yapacağı görüşmelere göre miting ve toplantı takvimini planlayacağı belirtildi.

