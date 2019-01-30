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CHP’de temayül istifası

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

Adana’da CHP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Filazi, 27 Ocak’ta gerçekleştirilen temayül yoklamasında yaşananların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.İstifa dilekçesini CHP Çukurova İlçe Başkanlığına sunan Filazi, yaptığı açıklamada, "2017 Aralık ayında yapılan ilçe seçimlerinde partime ve partilime hizmet duygusuyla ve siz değerli partililerimin desteğiyle ilçe yönetim kurulundaki göreve layık görüldüm.

CHP’de temayül istifası

Adana’da CHP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Filazi, 27 Ocak’ta gerçekleştirilen temayül yoklamasında yaşananların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İstifa dilekçesini CHP Çukurova İlçe Başkanlığına sunan Filazi, yaptığı açıklamada, "2017 Aralık ayında yapılan ilçe seçimlerinde partime ve partilime hizmet duygusuyla ve siz değerli partililerimin desteğiyle ilçe yönetim kurulundaki göreve layık görüldüm. Bu güne kadar siz değerli yol arkadaşlarımın güvenini sarsacak hiçbir noktada olmadığım gibi sizlerin hak ve hukukunu her alanda korumak için mücadele verdim. Ancak partimizin ilçe örgütü denetiminde 27 Ocak 2019 tarihinde temayül yoklamasına katılan 56 arkadaşımızın ve oy kullanan 4 bin 403 parti üyemizin demokrasi şöleni şeklinde başlayıp ve bitirilen seçimimizin oy sayımına geçildiği andan itibaren yaşanılan kaosun, haksızlıkların ve bunların planlı, bilinçli bir şekilde devreye sokulduğu partililerimiz ve parti denetmenimiz olan İzmir Milletvekili Mahir Polat tarafından da gözlemlenmiştir. Yola çıkış sebebim ülkemizde yaşanılan haksızlık, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı durup, partim içinde aktif olarak görev alıp bunlarla mücadele etmekti. Ancak yaşanılanlar, partili ve parti emekçilerine yaşatılan bir hayal kırıklığı şahsımı derinden çok yaralamıştır. Bu nedenle değerlerime ters düşen ve içinden çıkamadığım bu uygulamaların yöneticilik anlayışıma ve dünya değerlerime uymadığı için CHP Çukurova ilçe yönetiminden istifa ediyorum" dedi.

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