CHP’deki yeni kaset skandalında gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifasıyla sonuçlanan yeni kaset skandalıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 6’ya yükseldi. Gözaltına alınan eski belediye çalışanının, polis eniştesiyle birlikte şantajı planladığı ortaya çıktı.

Vekil Sancar’ın cumhuriyet savcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kasette yer alan görüntülerden yola çıkarak düzenlediği operasyonda, ‘şantaj’ suçuna karıştıkları iddia edilen eski belediye çalışanı Fatih S’nin yaklaşık 4 ay önce işten ayrıldığı ve daha öncesinde de sürekli olarak izin kullandığı öğrenildi. Operasyonda aralarında bir polisin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki polisin, Fatih S’nin eniştesi olduğu kaydedildi.

Polis enişteyle birlikte organize ettiler

Denizli’de yayın yapan Şifrehaber’de yer alan habere göre, emniyet güçleri, Türkiye’nin değişik illeri ve Kıbrıs’a uzanan operasyon sürecini başlattı. Eski belediye çalışanı Fatih S’nin ifadeleri doğrultusunda, Sancar’ın çekim yapılan eve çağrıldığı, Fatih S’nin öz ablasının eşi olan ve Aydın’da aktif görevli olan polis enişteyle birlikte her şeyi organize ettiği, öncesinde vekilin çağrılacağı eve kamera ve ses sistemi kurulduğu belirlendi.

Vekil Sancar’ın eve geldikten sonra alkol alınmaya başladığı, bu arada da kameranın düğmesine basılarak sürekli çekime girildiği ileri sürüldü. Eski belediye işçisinin evinde Vekil Sancar’ın odada bulunan birileriyle kontrolsüz hareketler içerisine girdiği, yarı çıplak bir şekilde ve kendinden geçmiş bir halde dengesiz hareketler yapmaya başladığı, bu anlar da kaydedildikten sonra şantaj sürecine geçildiği öğrenildi.

Denizli polisi, şüphelilerin yakalanması için Denizli, Aydın, Ankara ve Kırıkkale illeriyle Kıbrıs’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Görev yaptığı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan polis enişte ile birlikte toplamda 6 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Denizli’ye getirildi. Kıbrıs’ta düzenlenen operasyonda aranan şüphelinin ise henüz yakalanamadığı ifade edildi.

