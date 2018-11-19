HABER

CHP'den çiftçiye destek çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: - "Ege'de tütün, Karadeniz'de fındık, Çukurova'da tarım, İç Anadolu'da tahıl bitti. Kurtuluş tarımsal üretimde, mutlaka çiftçiye gereken destek verilmelidir"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ege'de tütünün, Karadeniz'de fındığın, Çukurova'da tarımın, İç Anadolu'da tahılın bittiğini savunarak, "Kurtuluş tarımsal üretimde, mutlaka çiftçiye gereken destek verilmelidir." dedi.

Girgin, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ile TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesinin zam, faiz, israf bütçesi olduğunu ifade ettiklerini, gelinen durumun bunu teyit ettiğini söyledi.

Bütçelerin, bir ülke ekonomisinde yıl içerisinde toplanacak gelirlere, harcamalara ilişkin kalemleri gösterdiğini belirten Girgin, 2019 bütçe gelirlerinin yüzde 86'sının halktan toplanan vergilerden oluştuğunu söyledi. Girgin, "Ne kadarı halka, ne kadarı kamu hizmetlerine, ne kadarı işsizliğe harcanıyor? Tasarruf bütçesi deniliyor, toplanan paralar halka harcanmıyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman bakanlıklarının birleştiğine işaret eden Girgin, bu iki bakanlığın eski bütçelerinin yaklaşık 40 milyar lirayken, yeni bütçelerinin 33 milyar liraya düştüğünü, bunun, 2019'da çiftçiye daha az destek verileceği, daha fazla ürün ithal edileceği anlamına geldiğini öne sürdü.

Girgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et fiyatlarının artmasını refaha bağladığını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ise ekonomik sıkıntıdan bahsettiğini savunarak, "Şaşmayan ne bu ülkede? Hangisi doğru?" diye sordu.

CHP'li Girgin, "Ege'de tütün, Karadeniz'de fındık, Çukurova'da tarım, İç Anadolu'da tahıl bitti. Kurtuluş tarımsal üretimde, mutlaka çiftçiye gereken destek verilmelidir." dedi.

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
HDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifasıHDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifası
Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı Bütçe Emine Gülizar Emecan Süleyman Girgin tarım TBMM

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifası

HDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifası

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.