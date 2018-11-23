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CHP'den esnafın kredi borç faizlerinin silinmesi için teklif

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

CHP'den esnafın kredi borç faizlerinin silinmesi için teklif

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, esnafın bankalara ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının faizlerinin silinerek yeniden yapılandırılması için kanun teklifi verdi.

Gaytancıoğlu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre, esnafın kamu ve özel bankalar ile Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının faizleri silinecek.

Faiz ve gecikme zammı alınmadan, anapara 4 yıla bölünecek, 2 ayda bir ödenecek.

Teklifin gerekçesinde, AK Parti'nin uyguladığı hatalı ekonomi politikaları nedeniyle esnafın zor durumda olduğu, tüketimin özendirildiği, tüm illere geniş metrekareli alışveriş merkezleri (AVM) açıldığı savunuldu. Gerekçede, son 13 yılda Türkiye nüfusu yüzde 20 artarken AVM sayısının yüzde 288 arttığı belirtildi.

Neredeyse tüm il ve ilçe merkezlerine hatta beldelere zincir marketlerin plansız şekilde açılarak küçük esnafın ticaret yapmasının engellendiği, birçok küçük esnafın AVM’ler ve zincir marketler nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığı savunuldu.

AK Parti iktidarı döneminde 9 kez yapılandırma olanağı sunulmasına rağmen esnafın vergi ve sigorta primlerini ödeyemediği öne sürülen gerekçede, "Esnafımız kredi borçları, faiz ve gecikme cezalarının birlikte aşırı artmasıyla icra ve haciz problemleriyle karşı karşıya kalmış durumdadır. Nitekim AKP iktidarının başlangıcında, 2002'de 8 milyon olan icra dosyası, günümüzde 24 milyona ulaşmıştır." görüşü savunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
esnaf faiz kanun teklifi okan gaytancıoğlu

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