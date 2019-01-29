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CHP'den istifa etti BBP'den aday oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 02:59 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde partisinden istifa eden CHP'nin belediye başkan adayı, aynı ilçede BBP'den aday oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde partisinden istifa eden CHP belediye başkan adayı Kerim Karakoç, aynı ilçede Büyük Birlik Partisinden (BBP) aday olduğunu bildirdi.

Karakoç, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Kasım 2018'de CHP genel merkezi tarafından Felahiye Belediye başkan adayı olarak isminin açıklandığını ancak İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak görüşmeleri sonucu ilçenin İYİ Parti'ye verildiğini belirtti.

Bu gelişmeler sonucunda CHP'den ve belediye başkan adaylığından önceki gün istifa ettiğini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Değerli dostlar, içinizden birisi bana bir soru sorsa, dese ki 'Güzel ülkemizde, memleket sevdalısı, gönüllerin fedaisi, milleti için kendini feda etmiş bir lider kimdir?' Hiç beklemem, vereceğim cevap, Muhsin Yazıcıoğlu olacaktır. Dedim ya, yolun sonu değil. Esastan şimdi yolun başlangıcındayız. Evvela parti il yönetiminin ve genel merkezin de tamam demesi üzerine Büyük Birlik Partisinde Felahiye Belediye başkan adayı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayız."

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Anahtar Kelimeler:
aday BBP felahiye Kayseri

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