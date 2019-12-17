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CHP'den "Kadının İnsan Hakları" raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

CHP'nin, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için hazırlanan raporunda, "Las Tesis" adıyla bilinen protestonun, "Ataerki bir yargıç, kadın olmak suçumuz, kestiğiniz cezamız, seyrettiğiniz şiddet" sözleri yer aldı - Ayrıca raporda, "kadın cinayetleri", "GREVIO ve Türkiye", "Yüksek mahkeme ve insan hakları kuruluşlarında kadınların temsili", "kadınlara polis şiddeti" ve "cinayet nedenleri" başlıkları öne çıktı

CHP, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için "Kadının İnsan Hakları" raporu yayımladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, partinin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca hazırlanan raporda, "Las Tesis" adıyla bilinen protestonun, "Ataerki bir yargıç, kadın olmak suçumuz, kestiğiniz cezamız, seyrettiğiniz şiddet" sözleri yer aldı.

Raporda, "kadın cinayetleri", "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) ve Türkiye", "Yüksek mahkeme ve insan hakları kuruluşlarında kadınların temsili", "kadınlara polis şiddeti" ve "cinayet nedenleri" başlıkları de ele alındı.

- "Şiddeti seyrediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kadınların tüm dünyada yaptığı protestonun, aynı sözlerle Türkiye'de yapıldığında, polisin kadınları gözaltına almasıyla sonuçlandığını ileri sürdü.

TBMM'de kadın milletvekillerinin protestosunun ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, rahatsız olduğunu ifade ettiğini kaydeden Gökçen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O zaman biz de Las Tesis'in sözlerinin ne kadar doğru olduğunu anlatmak istedik. 'Ataerki bir yargıç' diyoruz. Türkiye'de yüksek mahkemelerde kadın oranına baktık. Yüksek yargıda, isminde eşitlik olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda, binlerce insanın kaderinin bağlı olduğu OHAL Komisyonu'nda kadının adı olmadığı gibi kendisi de yok. 'Seyrettiğiniz şiddet' diyoruz. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayıp uygulamadığını denetleyen GREVIO'nun raporuna karşılık verdiği sözleri ortaya koyduk. Veri açıklamaktan bile kaçınan bakanlık, şiddeti seyrediyor."

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