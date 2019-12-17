CHP'den "Kadının İnsan Hakları" raporu

Raporda, "kadın cinayetleri", "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) ve Türkiye", "Yüksek mahkeme ve insan hakları kuruluşlarında kadınların temsili", "kadınlara polis şiddeti" ve "cinayet nedenleri" başlıkları de ele alındı.

"O zaman biz de Las Tesis'in sözlerinin ne kadar doğru olduğunu anlatmak istedik. 'Ataerki bir yargıç' diyoruz. Türkiye'de yüksek mahkemelerde kadın oranına baktık. Yüksek yargıda, isminde eşitlik olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda, binlerce insanın kaderinin bağlı olduğu OHAL Komisyonu'nda kadının adı olmadığı gibi kendisi de yok. 'Seyrettiğiniz şiddet' diyoruz. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayıp uygulamadığını denetleyen GREVIO'nun raporuna karşılık verdiği sözleri ortaya koyduk. Veri açıklamaktan bile kaçınan bakanlık, şiddeti seyrediyor."

