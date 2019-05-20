CHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liselere yeni eğitim modeline ilişkin, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen olduğunu, öğretmenlere değer verdiğini biliyorum. O zaman gel, öğretmenlerin, öğretmen örgütlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partinin bu sistem değişikliğinde görüşlerini al. Biz, Türk milli eğitim sistemine dair gelecek her türlü öneriyi tartışmaya, ona katkı sunmaya ve nihai karar verildikten sonra TBMM'de elimizi değil, gövdemizi o yasanın altına koymaya hazırız." dedi.

Kaya, eğitimle ilgili konuların, eğitimin tüm paydaşlarıyla görüşülerek belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "(Rejim değişti, tek adam sistemi geldi, tek adamın söyledikleri benim için yeterli) diyebilirsin ama 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde tek adam rejiminin milli eğitim sistemini inşa etmesi ve bizi aydınlık geleceğe taşıması mümkün değildir." diye konuştu.

Toplantıda, bir Anadolu lisesinin ders programını gösteren Kaya, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı yeni modeli eğitimcilerin, öğrencilerin, velilerin, basının anlamadığını kaydetti.

"Milli Eğitim Bakanından istediğimiz şudur, ne yapmak istiyorsan Bilal'e anlatır gibi anlatman lazım. Eğer inandığın bir şeyse, ortaya koyduğun vizyona ve yeni sisteme güveniyorsan bunu tane tane, anlaşılır bir şekilde anlatman gerekir." diyen Kaya, süslü laflarla ülkenin geleceği olan çocukların aydınlık geleceğinin karartılamayacağını ifade etti.

- "Atatürk'ün yaptıklarına bakın"

Yeni sistemde hangi derslerin saatinin azaltılacağının açıklanmasını isteyen Kaya, "Akademik derslerin ortalaması zaten en fazla 35, en düşük 19 saat. Demek ki Avrupa standartlarına göre akademik derslerin ders saati sayısı ile bizde uygulanan ders saati sayısı aynı. Avrupa'nın daha ilerisine geçmek için ders saati sayısını artıracak mısın, azaltacak mısın?" diye sordu.