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CHP'den OHAL Komisyonu açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "OHAL bitti, yıkıcı etkileri devam ediyor. 4 ay sonra görev süresi dolacak OHAL Komisyonun önünde 88 bin dosya bekliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "OHAL bitti, yıkıcı etkileri devam ediyor. 4 ay sonra görev süresi dolacak OHAL Komisyonun önünde 88 bin dosya bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, OHAL ilan edilmesinden 6 ay sonra, 23 Ocak 2017 tarihinde kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun, 22 Mayıs 2017 tarihinde dosyaları incelemeye başladığını belirtti.

Komisyonun, kanun hükmünde kararnamelerde adı geçen ve başta ihraç edilenler olmak üzere kamu çalışanlarının başvurularını incelemeyi sürdürdüğünü aktaran Ağbaba, Komisyonun açıkladığı son verilere göre, 118 bin 660 başvurudan 30 bin dosyanın incelendiği, bin 900 kişinin göreve iade edildiği, 28 bin 100 dosyanın reddedildiği, 88 bin 660 müracaatın incelenmesine devam edildiğini bildirdi.

OHAL'in sona ermesine rağmen yıkıcı etkilerinin devam ettiğini ileri süren Veli Ağbaba, "4 ay sonra görev süresi dolacak OHAL Komisyonunun önünde 88 bin dosya bekliyor. Bu gidişle komisyonun görev süresi defalarca uzatılacak. İki yılda her 4 dosyadan biri incelendi. Her 15 kişiden 14'ünün başvurusu reddedildi. Bu şartlarda adalet beklemek saflık olur." ifadesini kullandı.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba OHAL Komisyonu

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