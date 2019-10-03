HABER

CHP'den "tek haneli enflasyon" değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Zam yağmuru devam ediyor ama Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon tek haneye düşmüş. İşçi, memur ve emeklilere düşük zam için tek hane aldatmacası sahnede"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Zam yağmuru devam ediyor ama Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre, enflasyon tek haneye düşmüş. İşçi, memur ve emeklilere düşük zam için tek hane aldatmacası sahnede." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bir yılda doğal gaza yüzde 57, elektriğe yüzde 56, benzine ise yüzde 32 zam geldiğini belirtti.

İktidarın, IMF'nin isteği doğrultusunda, kamu çalışanlarına yapılacak zamlarda enflasyona göre kayıpların telafi edilmesi uygulamasından vazgeçerek, beklenen enflasyon oranına göre ücret artışı yapmayı düşündüğünü savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Zam yağmuru devam ediyor ama Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon tek haneye düşmüş. İşçi, memur ve emeklilere düşük zam için tek hane aldatmacası sahnede. Enflasyon ne olursa olsun açıkladıkları yüzde 5 hedefine göre ücret artışı, ücretlilerin alım gücünde büyük gerilemeye neden olur. Ancak 2019-2022 Ekonomi Programı'nda bunu açıkça yazdılar. Şimdi halktan gelecek tepkiyi azaltmak için TÜİK'in de devreye girdiğini ve bir tek hane aldatmacasının sahneye konduğunu görüyoruz. Ancak başta elektriğe ve doğal gaza yapılan zamlar olmak üzere her ürün ve hizmette zam yağmuru devam ediyor. TÜİK'in yaptığı düzenlemeler dahi kar etmeyecek ve biz önümüzdeki aylarda enflasyonun tekrar yükseldiğini göreceğiz."

Erdoğdu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile hayat pahalılığı arasındaki makasın giderek açıldığını öne sürerek, "TÜİK açıkladığı fiyatlardan bir market zinciri kursun hepimiz oradan alıveriş yapalım. Sadece akaryakıt, doğal gaz ve elektrik zamları ile bunların hayatın diğer alanlarına etkisi düşünüldüğünde, fiyat düşüşü iddialarıyla yapılan TÜFE hesaplamasının şaibeli olduğunu anlamak için konunun uzmanı olmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın yeni bir ekonomi modeli getirdiğini anımsatan Erdoğdu, "Hiçbir ekonomik teoriye ve mantığa uymayan bu modele göre, zam yapınca enflasyon düşüyor, faiz düşünce de enflasyon düşüyor, faiz inince para değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, geçen yıl eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda da çok sayıda hedeften bahsedildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene anlaşıldığı üzere söz konusu hedefler yakalanamadı. Yüzde 5 enflasyon hedefinin gerçekleşmeyeceği, geçen sene koydukları hedefin gerçekleşmemesinden ortaya çıkıyor. 2018 yılı sonunda vergi indirimleri ve yönetim sopasıyla çeşitli ürünlerde geçici fiyat indirimleri gerçekleşti. Eğer benzer bir şekilde zorla fiyat indirimlerinin bu yılın sonunda tekrarlanmaması halinde kasım ve aralık aylarında enflasyon hızla yukarı çıkacak. Ne yaparlarsa yapsınlar tek hane aldatmacasını sürdüremeyecekler."

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor mesajı
Çorlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldıÇorlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Enflasyon TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu yazılı açıklama

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

'Bir masal yaşadım seninle...'

'Bir masal yaşadım seninle...'

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kılıçdaroğlu: Saray Millet İttifakı'nın dağıtmak için özel çalışma yapıyor, ittifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Bilal Erdoğan CNN Türk canlı yayınında aktif siyasete neden girmediğini açıkladı!

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.