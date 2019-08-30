CHP'den Zafer Bayramı yürüyüşü

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Forum Kayseri'den başlayan yürüyüşe CHP Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök, İl Başkanı Ümit Özer, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, 30 Ağustos'un Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de büyük bir coşkuyla yurttaşlar 30 Ağustos coşkusuna ortak oluyorlar. Bende Kayseri'de olup bu mutluluğu paylaşmanın gururunu yaşıyorum. 30 Ağustos Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Türk ulusunun kuruluşunu taçlandıran zaferlerden bir tanesidir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen savaşlarda Türkiye düşmanlardan kurtularak modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı günlere gelmiştir. Bu zafer de büyük bedeller ödenmiştir. Düşmanlara karşı çok büyük kayıplar verilmiştir" dedi.

TBMM Başkanvekili Gök, Zafer Bayramı'nın tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandığını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip oldukları için gururlu olduklarını söyledi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda çekilen hatıra fotoğrafı ve halayın ardından sona erdi.