CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı İstanbul’da toplanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ağustos’ta 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanının İstanbul’da toplanacağını belirterek, "Gündemimiz belli. Ne konuşacağımız belli. Kimse bize bu aklı vermedi. Bizim hata yapma, kızma, bağırma, dağıtma, bölme, parçalama gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Başkan Seçer, partisinin Yenişehir ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı. Burada konuşan Seçer, Emine Bulut cinayetini protesto etmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, "Emine Bulut Türkiye’nin gündemine oturdu. Türkiye’nin kronik sorunu kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Allah’tan bizim gibi çağdaş, demokrat, Atatürkçü topluluklar var. Kadınlarımıza ve kadın haklarına sahip çıkıyoruz. İşte bunun bir örneği biraz önce yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadınları Emine Bulut cinayeti ile ilgili otoriteyi, idarecileri tedbir almaya çağırmak adına önemli bir farkındalık oluşturdular" diye konuştu.

"Kadın daire başkanlığını kuracağız"

Seçim döneminde sözünü verdikleri kadın dairesi başkanlığını kurarak farkındalık oluşturacaklarına dikkat çeken Seçer, “Demokrasinin temel unsurlarının başında gelen kurumların toplumun önemli konularına parmak basmaları, faaliyet yürütmeleri aslında siyaseti de, siyasetçiyi de, yöneticileri de şekillendiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın daire başkanlığını kuracağız. Kadınların günlük yaşamlarındaki sorunlarıyla alakadar olacak, onların hakkını, hukukunu savunacak, onları ekonomik hayata katacak, hayattaki zorlukları kolaylaştıracak çalışmaların altına imza atacağız. Bunları kadınlarımızın desteğiyle yapacağız. Özellikle gönüllülük esasına göre çalışacak olan bu yapıda Cumhuriyet Halk Partili kadınları da bu faaliyetlere katkı sunmaya davet edeceğiz. Onun alt yapısını oluşturuyoruz. Çok güzel sonuçlar elde edeceğiz" dedi.