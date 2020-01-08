CHP'li Altay'dan Bahçeli'ye "darbe araştırma komisyonu kuralım" çağrısı:

AK Parti yetkililerinin dışında TBMM'de grubu bulunan hiçbir siyasi partinin temsilcisi olmadığını belirten Altay, "Bu tablo, MİT'in AK Parti'nin özel istihbarat teşkilatına dönüşmüş halinin bir fotoğrafıdır. Yakışık almamıştır. Devlet adabıyla örtüşmez. MİT'in saygınlığına gölge düşürür. AK Parti sözcüsünün orada kurdele kesiyor olmasını garipsedik, Bütün siyasi partilere çağrı yaparsanız, icabet ederler ya da etmezler, bunda bir gariplik yok ama sadece AK Parti Genel Merkezine davet göndermek, devlet adabıyla bağdaşmaz. MİT'in saygınlığına gölge düşürür." diye konuştu.

Libya ile güvenlik ve askeri alanda iş birliği anlaşması "muğlaklıklar ve belirsizliklerle dolu olduğu için" çekince koyduklarını anımsatan Altay, ardından Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Genel Kurulda kabul edildiğini hatırlattı.

"Libya'da iki hükümet, iki lider, iki ordu var. Türkiye bu gibi hallerde, iç savaş hali yaşayan ülkelerde taraf değil arabulucu olan ülke olma misyonunu yıllardır üstlenmiş bir ülkedir." ifadesini kullanan Altay, "Libya'da TSK unsuru olmayan farklı ekiplerin kim olduğu" sorusunu yöneltti.

Bu tür konularda bazı bilgiler gizli olabileceğini ancak Libya meselesinde açık hiçbir şey olmadığını savunan Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, CHP Genel Merkezine yaptığı bilgilendirme ziyaretinde "bütün diplomatik kanallar sonuna kadar denendi" dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "meşru hükümet ile darbeci hükümet arasında diplomasi, arabuluculuk olmaz" dediğini belirten Altay, "Hangisi doğru?" diye sordu.

"Libya'nın yeni bir Suriye olmasın diye Erdoğan'ı uyarmayı görev sayıyoruz" ifadesini kullanan Engin Altay, "(Emevi Camii'nde namaz kılacağız) diyenler Esat ve Putin'in verdiği fotoğraftan ders çıkarmalıdır." dedi.