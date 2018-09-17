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CHP'li Antmen'den, Bakan Gül'e soru önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 16:51 | Son Güncelleme

MERSİN'de CHP'li Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Yargının işleyişinin hızlandırılması için ne gibi iş ve işlemler yapmayı düşünüyorsunuz?

CHP'li Antmen'den, Bakan Gül'e soru önergesi

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de CHP'li Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Yargının işleyişinin hızlandırılması için ne gibi iş ve işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? Mahkeme hakimlerinin olur olmaz zamanda izin alması veya rapor kullanması konusunda herhangi birşey yapmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.
Antmen, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önrgesi verdi. Önerge metninde; 'Adliyelerde bazı hakimlerin izin alması nedeniyle duruşmalar erteleniyor ve duruşmaların yapılamamasının faturası avukatlara kesiliyor' diyen Antmen, "Yargıda adli tatil uygulamasının en önemli nedenlerinden biri adli ara verme dışında Mahkemelerdeki işlerin aksamaması, hakim ve savcıların yıl içinde yıllık izin alarak işlerin sürüncemede bırakılmaması düşüncesidir. Ancak son yıllarda özellikle kürsü hakimlerinin adli tatil dışında da sık sık izin ya da rapor kullanması nedeni ile duruşmalar ertelenmektedir. Yargıdaki işleyiş kilitlenmeye başlamıştır. Adalet anlayışında; hukukun ve yasaların eksiksiz işlemesi, zamanında karar alınması, adil ve tarafsız karar verilmesi ve verilen kararın hızla uygulanması en önemli ve en dikkat edilmesi gereken hususlar olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Antmen, Bakan Gül'e şu soruları yöneltti:
'Yargının işleyişinin hızlandırılması için ne gibi iş ve işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? Mahkeme hakimlerinin olur olmaz zamanda izin alması veya rapor kullanması konusunda herhangi birşey yapmayı düşünüyor musunuz? Mahkeme hakiminin izinli ya da raporlu olduğu durumlarda mahkeme kalemleri tarafından avukatlardan mesleki mazeret toplanmaya çalışılması hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Adliyelerdeki sorunların çözümü noktasında Baro Başkanları'nın da Adli Yargı Adalet Komisyonu içinde yer alması sorunların çözümü noktasında önemli bir adım olmayacak mıdır? Bu konuda herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır?'

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