CHP'li Barut: Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın

ADANA, (DHA)- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kalıcı yaz saati uygulamasının iptal edilip eskiden olduğu gibi yaz ve kış saati uygulamasına geri dönülmesi için TBMM'ye soru önergesi verip, kanun değişikliği teklifi yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sunan Milletvekili Ayhan Barut, 14 Mart 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile başlanan kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili yasa değişikliği teklifinde de bulundu. Yasal düzenlemeyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının yarattığı olumsuzluklara dikkat çeken Barut, "Kalıcı hale getirilen yaz saati düzenlemesi ile ülkemizin birçok şehrinde özellikle okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler başta olmak üzere, erken saatte mesaiye başlayan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletme çalışanlarının yaşadığı soruna acil çözüm bulunmalıdır" dedi.

Kalıcı yaz saati uygulamasının meydana getirdiği sorunların ivedilikle ortadan kaldırılmasını isteyen Barut, "Danıştay, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini bir velinin itirazı üzerine durdurmuştu. Danıştay kararından sonra yaz saati uygulamasında ısrar eden bakanlık TBMM'de 28 Kasım 2017 tarihinde kanunlaşan 7061 nolu torba yasa içinde kanunlaştırarak değişikliği kalıcı hale tekrar getirdi. Bu uygulama için Bakanlık elektrikte tasarrufu ve bu yönde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) raporunu esas aldığını savundu. Ancak başta Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) ısrarına rağmen, öğrenci velileri, akademik ve mesleki odaların talebine rağmen İTÜ raporu açıklanmadı. Buna karşın EMO'nun aylık elektrik tüketim artışları üzerinden yaptığı çalışma yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılmasının enerji tüketiminde tasarruf sağlamadığını göstermiştir. Aksine elektrik üretim şirketlerinin ve dağıtım şirketlerinin daha fazla kar ettiklerini ortaya koymuştur" diye konuştu.

KARANLIKTA YOLA DÜŞEN ÖĞRENCİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasından en olumsuz etkilenen kesimin öğrenci ve velileri olduğuna işaret eden Barut, şunları kaydetti:

"Öğrenci ve velilerin uygulamadan olumlu etkilendikleri hiçbir veri yoktur. Bu karar ve kanunlaşan düzenleme ile ülkemizin birçok şehrinde özellikle okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler olmak üzere, erken saatte mesaiye başlayan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletme çalışanlarının yanı sıra aileler olumsuz etkilenmiştir. Uygulama her ne kadar enerji tasarrufu gözetilerek alınsa da, henüz gece karanlığında kalkmak ve yollara düşmek zorunda kalan öğrencilerimizin can güvenliği, sağlık ve bedensel gelişimleri ile eğitim öğretim başarıları açısından olumsuzluklara neden olduğu ilgili uzmanlar tarafından da kamuoyu ile paylaşıldı. Uygulamada gece yarısı sabaha karşı meydana gelen öğrenci servis kazaları ile muhtelif olumsuzlukların yaşanması sonucu sorun ve sıkıntıları ötelemek için, illerde eğitim öğretim saat düzenlemelerini valilere bırakan kararda durumun vahametini başka bir pencereden yansıtmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların çözümü için tekrar yaz ve kış saati uygulanmasının hayata geçirilmesini istiyoruz."

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