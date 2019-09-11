HABER

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

PARTİDE 1,5 SAAT TOPLANTI YAPTILAR Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, partilerinin genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya geldi.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu (2)

PARTİDE 1,5 SAAT TOPLANTI YAPTILAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, partilerinin genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya geldi. Burada yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonrası CHP'li Başkanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmek üzere partiden ayrıldı.
İMAMOĞLU: UMARIM GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, "Umarım güzel bir görüşme olacak. Hem belediyelerimizin çalışma metodu ile ilgili hem de toplum çıkarına güzel işbirlikleri için bütün büyükşehir belediye başkanları bir arada olacağız, inşallah çıkışta görüşürüz'' dedi.
YAVAŞ: SORULURSA, SIKINTILARI BİLDİRECEĞİZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Şu an gidiyoruz neler olacağını bilmiyoruz. 30 tane büyükşehir belediye başkanı çağrıldığına göre konu yerel yönetimleri ilgilendiren bir konu ve onun haricinde başka bir bilgimiz yok. Eğer bizlere bir şey sorulursa orada kendi taleplerimizi, yaşadığımız sıkıntıları, yapılmasını istediğimiz düzenlemeleri bildireceğiz'' diye konuştu.
SOYER: TALEPLERİ İLETMEK İÇİN BİR FIRSAT
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir’e ilişkin raporlarının olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın daveti; gündemi o belirliyor. Biz de taleplerimizi iletmek için bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Biz burada birlikte bir tasarım yaptık. Neleri konuşacağımızla ilgili, onları hep beraber değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. Bu arada, CHP'li başkanların, toplantının ardından yeniden genel merkeze gelecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyor
AK Partili Ünal: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredelerAK Partili Ünal: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

'Kalabalığın içine itildi!'

İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.