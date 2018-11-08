CHP'li Erol: Üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama CHP kimliğini alamazlar

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti disiplinine sevk edildiğini televizyondan öğrendiğini belirterek, "Disipline sevk edilme gerekçem, grup başkan vekillerinden izin almadan televizyon programına katılmamdır. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler; ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar" dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Erol, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Grup Yönetim Kurulu'nca Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini değerlendirdi. CHP'li Erol, disipline sevk edilmesine ilişkin "Ben de televizyonlarda, alt yazıdan öğrendim. Gerekçesi, grup başkan vekillerinden izin almayarak, televizyon programına katılmak. Programa çıkarken, ulaştığım kadarıyla bilgi veriyorum. Sevindirici olan yanı ise katladığım programlarda konuşmaların içeriğinden dolayı değil, yalnızca televizyon programına katılmaktan dolayı bir disiplin süreci başlatılması. Demek ki parti içinde biraz daha dikkatli olmalıyız. Son derece üzgünüm. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler; ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar. İzin almadan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmemizi üzüntüyle karşılıyorum. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım."
FOTOĞRAFLI
Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı
İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...
Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...
Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu
Al Jazeera'den kan donduran Cemal Kaşıkçı iddiası
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum