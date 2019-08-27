CHP'li Köse, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) ailesini ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, beraberinde CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve CHP İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ ile birlikte 18 Ağustos'ta ayrıldığı eski eşi Fedai Varan tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un Yuva Mahallesi'nde yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyarete Emine Bulut'un babası Ahmet, annesi Fadime Bulut ile görüşen Köse, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü belirtip, başsağlığı diledi. Çıkışta açıklamalarda bulunan Köse, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Artık kadınlar öldürülmesin istiyoruz, artık kadınlar yaşasın istiyoruz. Son dönemlerde artarak devam eden kadın cinayetlerine bir 'dur' densin istiyoruz artık. Acılı aileyi dinledim. Aile çok acılı. 'Hep dursun' diyoruz kadın cinayetleri. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum, kadın cinayetlerinin artışının önündeki engeller kaldırılmadan Emine Bulut cinayeti ne bir sondur, nede bir ilktir" dedi.

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