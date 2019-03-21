CHP'li meclis üyesi yedek adayından darp ve tehdit iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'den belediye meclisi üyesi yedek adayı olan Serkan Göker, partisinden kontenjan meclis üyesi adayının kendisini darp ve tehdit ettirdiğini öne sürdü.

Serkan Göker, ilçedeki bir kafeteryada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir süre önce iki kişi tarafından kaçırıldığını, dövüldüğünü, silahla tehdit edilip özür dilemek zorunda bırakıldığını iddia etti.

Basın karşısına böyle bir olayla çıkmak istemediğin belirten Göker, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce bir arkadaşım, partimizin meclis üyesi adayının, arkasında terör örgütünün renklerine benzer bir bayrakla çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Bahse konu bayrağın önünde CHP'li meclis üyesi adayının fotoğrafı vardı. Bunu gördüğümde arkasındaki bayrağın tam olarak ne olduğuna bakmaksızın, partimizin ve mensupları terör örgütüyle ilişkilendirilmesin diye CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş’a durumu söyledim. Bilgi almak istediğimi belirttim. 'Sıkıntı olmaz' diyerek önemsemedi. Başka bir meclis üyesi vasıtasıyla söz konusu adayımıza ulaştım. Durumu söyledim ve bana bağırmaya başladı. Edepsiz şekilde kelimeler kullanmaya başladı. Amacımın sadece onu uyarmak olduğunu söyledim. Tehdit edince de telefonu kapattım."