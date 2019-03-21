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CHP'li meclis üyesi yedek adayından darp ve tehdit iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'den belediye meclisi üyesi yedek adayı olan Serkan Göker, partisinden kontenjan meclis üyesi adayının kendisini darp ettirdiğini ileri sürdü - Serkan Göker: - "Ailemin ve kendi hayatımın tehlikede olduğunu düşündüğüm için öncelikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan can güvenliğimi sağlaması için yardımlarını ve desteklerini istiyorum"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'den belediye meclisi üyesi yedek adayı olan Serkan Göker, partisinden kontenjan meclis üyesi adayının kendisini darp ve tehdit ettirdiğini öne sürdü.

Serkan Göker, ilçedeki bir kafeteryada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir süre önce iki kişi tarafından kaçırıldığını, dövüldüğünü, silahla tehdit edilip özür dilemek zorunda bırakıldığını iddia etti.

Basın karşısına böyle bir olayla çıkmak istemediğin belirten Göker, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce bir arkadaşım, partimizin meclis üyesi adayının, arkasında terör örgütünün renklerine benzer bir bayrakla çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Bahse konu bayrağın önünde CHP'li meclis üyesi adayının fotoğrafı vardı. Bunu gördüğümde arkasındaki bayrağın tam olarak ne olduğuna bakmaksızın, partimizin ve mensupları terör örgütüyle ilişkilendirilmesin diye CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş’a durumu söyledim. Bilgi almak istediğimi belirttim. 'Sıkıntı olmaz' diyerek önemsemedi. Başka bir meclis üyesi vasıtasıyla söz konusu adayımıza ulaştım. Durumu söyledim ve bana bağırmaya başladı. Edepsiz şekilde kelimeler kullanmaya başladı. Amacımın sadece onu uyarmak olduğunu söyledim. Tehdit edince de telefonu kapattım."

Daha sonra kendisini birkaç kişinin aradığını ve son olarak adını Osman olarak veren birisinin buluşma talebinde bulunduğunu anlatan Göker, "Edremit'te buluştuk. Görüşme esnasında yanında bir kişi daha vardı. Gömleğinin altından silahı görünce arabasına binmek zorunda kaldım. İkisi de silahlıydı. Issız bir yere gittik. Beni ölümle tehdit ettiler. 'Aileni biliyoruz. Karına çocuğuna zarar veririz' dediler. Beni arabadan aşağıya indirdiler, tokat ve yumruklarla vurmaya başladılar." dedi.

Kendisini silahla tehdit eden kişilerin, söz konusu meclis üyesi adayını aramasını ve özür dilemesini istediklerini öne süren Göker, "Telefonla ulaştık, özür diledim. Sonra hakaret ve tehdit edip beni arabamın yanına götürdüler. Sonrasında, hastaneden darp raporu aldım. Avukatım İstanbul'daydı ertesi gün geldiğinde şikayetçi oldum." diye konuştu.

Şikayet sonrası gözaltına alınan iki kişinin savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını savunan Göker, "Ailemin ve kendi hayatımın tehlikede olduğunu düşündüğüm için öncelikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan can güvenliğimi sağlaması için yardımlarını ve desteklerini istiyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir CHP Edremit tehdit

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