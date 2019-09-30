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CHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi teklifine şerh

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mustafa İlhan, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in isminin ilçedeki caddeye verilmek istenmesi yönelik teklife şerh koydu.

CHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi teklifine şerh

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mustafa İlhan, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in isminin ilçedeki caddeye verilmek istenmesi yönelik teklife şerh koydu. İlhan, şerh gerekçesinde, "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle şehit sıfatının kullanılması, toplumsal psikolojiyi etkileyeceğinden şerh koyuyorum" dedi.
Kepez Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı öncesi, İsim Tespit Komisyonu 10 Eylül'de toplandı. Toplantıda AK Parti grubu, ilçedeki caddeye Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in adının verilmesini teklif etti. 5 kişiden oluşan komisyonda 3 AK Parti'li ve 1 CHP'li üye, teklifi kabul ederken, CHP'li üye Mustafa İlhan ise şerh düştü. İlhan, şerhte, "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle şehit sıfatının kullanılması, toplumsal psikolojiyi etkileyeceğinden şerh koyuyorum" dedi.
MHP İLÇE BAŞKANI: MİLLETİN KUTSALINA DİL UZATTI
MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, CHP'li üyenin şerh kararına yönelik basın açıklaması yaptı. İlçe binasındaki açıklamaya, şehidin babası İlyas Sönmez'in yanı sıra partililer katıldı. MHP'li Seyyar, "CHP ile HDP arasında genel siyasette senelerdir süren düzeyli ilişki neticesinde yerel siyasette ortaya çıkan ürünlerden biri de sırtını Toroslara veren şehrimiz Antalya'da kendini göstermiştir. Kepez Belediye Meclisi'ne CHP kontenjanından giren geçmişteki siyasi tercihleri ile birlikte güncel paylaşımlarıyla da terör örgütü PKK ve yandaşları lehine ifadeler kullanıp terör ve terörist propagandası yapan Mustafa İlhan bu milletin kutsalına dil uzatmıştır" diye konuştu.
Yargı mensuplarını göreve davet ettiğini kaydeden MHP İlçe Başkanı Seyyar, "Siyasi ağızla ileri sürülen bu ihaneti, büyük Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz. Son tahlilde, adını 'millet' koydukları ittifakın ortağı Türk milletinin kutsallarına dil uzatırken, ittifakın diğer ortaklarının tabanları dahi bu hadiseden rahatsız olmuşlardır. Diğer ittifak ortaklarını gerekeni yapmaya davet ediyoruz. Görevini kötüye kullanıp yetkisini istismar eden şahısla ilgili olarak da ilgili yargı mensuplarını göreve davet ediyoruz. Ne bayrağımızdan ne vatanımızdan ne de şehitlerimizi maneviyatından vazgeçeriz. Türkiye bir bütündür, parçalanamaz" dedi.
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez ise "HDP hiçbir zaman doğu insanını temsil etmemiştir. Biz bu bayraktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Ben ve diğer 2 oğlum, şehit olmaya hazırız" diye konuştu.

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CHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi teklifine şerhCHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi teklifine şerhCHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi teklifine şerhCHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi teklifine şerh

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