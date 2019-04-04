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CHP'li milletvekilinin il seçim müdür vekilini yumrukladığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 23:28 | Son Güncelleme

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: - "2 Nisan'da İl Seçim Kurulunun Finike'de 17 sandıkta daha oyların sayılmasıyla ilgili verdiği karara sinirlenen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İl Seçim Hakimi Gülay Berkay'ın üstüne yürümüş, Berkay'ı savunan İl Seçim Müdür Vekili Murat Tarık Karay'a yumruk atmış, Karay'ın yüzü şişmiştir"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Finike'de 17 sandıkta daha oyların sayılmasıyla ilgili verilen karar nedeniyle il seçim müdür vekilini darbettiğini iddia etti.

Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, İl Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda Finike ilçesinde 17 sandıkta daha yeniden sayım yapıldığını hatırlattı.

CHP Antalya Milletvekili Arı'nın, ilçe seçim kurulundaki oy sayımına usule uygun olmayan şekilde katıldığını öne süren Başkan, şunları kaydetti:

"2 Nisan'da İl Seçim Kurulunun Finike'de 17 sandıkta daha oyların sayılmasıyla ilgili verdiği karara sinirlenen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İl Seçim Hakimi Gülay Berkay'ın üstüne yürümüş, Berkay'ı savunan İl Seçim Müdür Vekili Murat Tarık Karay'a yumruk atmış, Karay'ın yüzü şişmiştir. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de Seçim Hakimi Ali Gündeş'in üstüne yürümüş ve hakim, seçim kurulundan çekilmiştir. Kendi istekleri dışında çıkan kararlara kaba güç kullanan bu iki milletvekilinin birinin avukat, diğerinin ise eski savcı olması ibretlik bir durumdur.

Finike'de yerel seçimlerde birinci ve ikinci aday arasındaki oy farkı 73'tür. Oyların yeniden sayılmasından doğal bir durum olamaz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz."

Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Geyikçi, Finike ilçesinde seçimi önde tamamlamıştı.

MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıktaki oylar yeniden sayılmış ancak sonuç değişmemiş, CHP adayı seçimi kazanmıştı.

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Abdurrahman Başkan Finike MHP

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