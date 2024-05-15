Son dakika: İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi yaya trafiğine kapattı.
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