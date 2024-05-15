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  4. Son dakika: İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
15.05.2024 17:20
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Son dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi yaya trafiğine kapattı.

Son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi’ndeki bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

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yangın İstiklal Caddesi
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