CHP'li milletvekilinin il seçim müdür vekilini yumrukladığı iddiası

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Finike seçiminin iptal edilmesi ya da kalan 107 sandığın tekrar sayılması için İl Seçim Kuruluna müracaat ettik." dedi.

Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan sandıkların yeniden sayılması için seçim kuruluna itiraz ettiklerini belirterek, seçim sandık sonuç tutanaklarında usulsüzlük olduğunu dile getirerek, şunları belirtti:

"On sandıkta seçim sonuç tutanağı yok. 73 oy farkı vardı. Çok küçük bir fark olduğundan yeniden sayılması için müracaat ettik. Seçimin iptaline kadar gidecek aslında maddi bir hata var orada. 255 kişi oy kullanmış, 253 kişinin oyu var. O yüzden de hırçınlaştılar. Üstelik hukukçu vekiller, hem hakimin üstüne yürüyüp hem seçim müdürüne yumruk attılar. Maalesef böyle bir tatsız durum oluştu."

Başkan, 17 sandıkta oyların yeniden sayıldığını, MHP lehine 4 oy çıktığını, 10 sandıkta da sonuç tutanağının olmadığını belirterek, oyların birbiriyle uymadığını dile getirdi.

Başkan, "Finike seçiminin iptal edilmesi ya da kalan 107 sandığın tekrar sayılması için İl Seçim Kuruluna müracaat ettik. Onaylanmazsa Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edeceğiz." diye konuştu.