CHP’li Özel, feminist eylemcileri savundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili, "Bugüne kadar dile getirilmeyip bugün siyasi saiklerle ele alınan her şey teflon tavaya atılan bir malzeme gibidir. Tutmaz, yapışmaz, dökülür" dedi. Özel, Taksim’de ezanın ıslıklanması ile ilgili ise, "Protestoların içinde ezanı duymaları mümkün değildi. Kadınların ezanla hiçbir dertleri yok" iddiasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Taksim’de ezan okunurken ıslık çalınmasıyla ilgili olarak Özel, "Kadınlar İstiklal Caddesi’nde yürümeye çalıştılar. Onlar yürümeye çalıştıkça önlerine TOMA’lar, kalkanlar geldi, su sıktılar. Kadınlar ıslık çalarak, ellerindeki düdükleri çalarak saldırıyı protesto ettiler. Sonunda yakındaki bir camide ezan okunmaya başladı. Kadınlar protesto ederlerken ezan okunmaya başladı. Protestoların içinde ezanı duymaları mümkün değildi. Kadınların ezanla hiçbir dertleri yok. Protesto yapıldığı iddia edilen yerde çan, ezan, hazzan peşi sıra, birbirine düşman olmadan çalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Özel, Süleyman Soylu’nun açıklamalarına yönelik olarak ise, "Süleyman Soylu bana çık söyle, Sezgin Tanrıkulu hangi terörist cenazesine katılmış? Bir tanesi Tahir Elçi’nin cenazesi, bu kişinin ölümünü aydınlatmada sorumlu bakansın. Süleyman Soylu’nun bahsettiği cenaze Tahir Elçi’nin cenazesidir. Bir başka cenaze İstanbul’da Aziz Güler’in cenazesi. Hiçbir suçu sabıkası olmayan, IŞİD ile mücadele için yurt dışına çocuklara insani yardım için gitmiş, daha sınırda mayına basmış. Bunun dışında ikisi de terörist değil, ikisi de suçu yok. Hangi CHP milletvekiline terörist cenazesine katıldı diye fezleke düzenlendi" şeklinde konuştu.